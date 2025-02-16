"بدأنا الاستعداد".. سموتريتش يكشف عن تقدم في خطة ترامب لتهجير سكان غزة

(وكالات)

كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، عن تقدم ملحوظ في خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لترحيل سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات لتنفيذها بدأت بالفعل.

وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أعرب سموتريتش عن أمله في أن تنطلق العملية خلال الأسابيع المقبلة، حتى وإن كانت بوتيرة بطيئة. وأضاف: "بدأ فريقنا بالتنسيق مع فريق الرئيس لوضع اللمسات التنفيذية"، مؤكدًا أن هناك عنصرين رئيسيين لإنجاح الخطة، أولهما تحديد الدول التي يمكنها استقبال المهجرين، وثانيهما التعامل مع التحديات اللوجستية المرتبطة بإجلاء أعداد كبيرة من السكان.

وعند سؤاله عن مدى واقعية تنفيذ الخطة، شدد سموتريتش على ثقته في نجاحها، معتبرًا أن "الغالبية العظمى من سكان غزة سيرحبون بهذه الخطوة".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مع العمل على تطويره اقتصاديًا، وذلك عقب إجلاء سكانه إلى وجهات أخرى، مشيرا إلى أن مصر والأردن قد يكونوا الوجهة المناسبة لسكان غزة.

وقوبل المقترح الأمريكي الحائز على الإعجاب الإسرائيلي، برفض واضح بوصفه تصفية واضحة للقضية الفلسطينية واعتداء على الحق الفلسطيني.