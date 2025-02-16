الرئيس الكيني يدعو المجتمع الدولي لدعم عملية السلام في الكونغو الديمقراطية

نيروبي – (أ ش أ)

دعا الرئيس الكيني، ويليام روتو، المجتمع الدولي إلى دعم عملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية والممثلة في عمليتي "نيروبي" و"لواندا"، مشددا على أهمية التعاون الإقليمي لتجنب تصعيد الصراع.

وأكد الرئيس روتو مجددا التزام بلاده، إلى جانب مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك)، بخفض التصعيد وإرساء السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الرئيس الكيني - في تصريحات أدلى بها على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ونقلتها صحف محلية: "لقد حددنا، مع مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك)، خارطة طريق لخفض التصعيد والسلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقد اعتمد هذا الإطار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي".

وأضاف: "أدعو المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة المشتركة بين نيروبي ولواندا لضمان نجاحها".

وشدد الرئيس الكيني على الحاجة الملحة لمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية ومنع تمديد الصراع.

وحث ويليام روتو الشركاء الدوليين على دعم الجهود الإقليمية الجارية، مؤكدا أهمية الوساطة الدبلوماسية واحترام الالتزامات المتعهد بها في إطار عمليتي "نيروبي" و"لواندا".

جدير بالذكر أن التطورات الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية دفعت الرئيس الكونغولي، فليكس تشيسكيدي، إلى إلغاء مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي العادية الـ 38 التي تستضيفها أديس أبابا يومي 15 و16 فبراير الجاري.