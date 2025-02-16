باريس تعقد اجتماعًا بشأن أوكرانيا مع دول أوروبية غدًا

باريس - (د ب أ)

أكد وزير خارجية فرنسا جان نويل-بارو في مقابلة مع قناة "فرانس إنتر" الإذاعية أن الزعماء الأوروبيين سيبحثون خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في العاصمة الفرنسية، غدا الاثنين.

ولم يحدد بارو من سيشارك في المناقشات، التي قال إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيفها.

وقال دبلوماسيون إن الاجتماع سيركز على كيفية مساهمة الأوروبيين في التوصل إلى اتفاق سلام محتمل.

يشار إلى أنه منذ المكالمة الهاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هناك مخاوف في أوروبا وأوكرانيا من احتمال استبعاد الأوروبيين من أي اتفاق سلام.

وهناك مخاوف من أن ترامب لا يريد الأوروبيين على طاولة المفاوضات، لكنه يتوقع منهم تحمل أعباء تنفيذ حل السلام.

وتكتسب المفاوضات من أجل السلام في أوكرانيا زخما كبيرا: ففي الأسبوع المقبل، وردت أنباء أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وممثلين روس بارزين سيجتمعون في السعودية لبحث إنهاء الحرب الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أيضا أن يتم الإعداد لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة بوليتيكو أنه من غير المتوقع حضور ممثلين أوروبيين في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل في السعودية، ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول أوكراني قوله إن أوكرانيا لن ترسل أيضا ممثلين إلى هناك أيضا.

ورد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج، بشكل مراوغ في مؤتمر ميونخ للأمن عندما تم سؤاله بشأن المشاركة في المفاوضات، التي طالب بها الحلفاء الأوروبيون.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن المبعوث قوله إن مفاوضات سابقة فشلت نظرا لأن الكثير جدا من الأطراف كانت مشاركة.