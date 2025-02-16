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في مشهد نادر.. حبات البرد تكسو منطقة دثير بالمدينة المنورة (فيديو)

04:06 م الأحد 16 فبراير 2025

حبات البرد

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(وكالات)

شهدت منطقة دثير شمال شرق المدينة المنورة، تساقط لزخات البرد بكثافة، مغطية قمم الجبال بطبقة بيضاء، في مشهد غير مألوف.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة وثقت لحظات تساقط البرد، حيث امتزج البياض الناصع بلون الجبال الداكن.

يأتي ذلك تزامنًا مع توقعات المركز الوطني للأرصاد، الذي أشار في تقريره إلى استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على عدة مناطق، تشمل الرياض والمنطقة الشرقية وحفر الباطن، إضافة إلى المناطق الشمالية من المملكة. كما أشار التقرير إلى احتمالية تساقط البرد، ما يساهم في انخفاض درجات الحرارة في كل من المنطقتين الشرقية والغربية.

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حبات البرد منطقة دثير المدينة المنورة
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