في مشهد نادر.. حبات البرد تكسو منطقة دثير بالمدينة المنورة (فيديو)

(وكالات)

شهدت منطقة دثير شمال شرق المدينة المنورة، تساقط لزخات البرد بكثافة، مغطية قمم الجبال بطبقة بيضاء، في مشهد غير مألوف.

مشاهد من مساء اليوم السبت..

بردية دثير شمال شرق #المدينة_المنورة.



عدسة: سويلم الرشيدي. pic.twitter.com/hCMIB55a6m — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) February 15, 2025

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة وثقت لحظات تساقط البرد، حيث امتزج البياض الناصع بلون الجبال الداكن.

يأتي ذلك تزامنًا مع توقعات المركز الوطني للأرصاد، الذي أشار في تقريره إلى استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على عدة مناطق، تشمل الرياض والمنطقة الشرقية وحفر الباطن، إضافة إلى المناطق الشمالية من المملكة. كما أشار التقرير إلى احتمالية تساقط البرد، ما يساهم في انخفاض درجات الحرارة في كل من المنطقتين الشرقية والغربية.