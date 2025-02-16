مصر تؤكد التزامها بإنجاح اتفاق غزة.. وتدعو لانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان

(وكالات)

استقبل وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، وفدا من مجلس النواب الأمريكي بقيادة النائب داريل عيسي نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية، وضم الوفد كلا من النواب شيلا ماكورميك وتشاك إدواردز وجيم كوستا، وجيمس بايرد. ويأتى اللقاء فى إطار الحوار الممتد بين مصر والكونجرس لدعم العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن التطورات فى الشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود ودعم التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، حيث أشاد عبد العاطى بالتفاعل النشط بين مصر والكونجرس، وأثنى على الدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية الحالية فى التوصل لاتفاق وقف النار فى غزة، مشيرا إلى التطلع بأن تواصل الولايات المتحدة دورها الرئيسى فى تنفيذ مراحل الاتفاق وضمان تنفيذ كافة بنوده من كل الأطراف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث قدم وزير الخارجية شرحا تفصيليا لمحددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، مبرزا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى بمراحله الثلاث بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة مواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة بالنظر للأوضاع المتردية فى القطاع.

واستعرض عبد العاطى الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لبلورة تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر وإعادة الإعمار فى غزة فى إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، منوها فى هذا السياق ان التصور يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى لإخراج الصراع من دورات العنف المتكررة، مشيرا إلى أهمية إقامة دولة مستقلة بوحدة الاراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك استنادا لحل الدولتين.

كما شهد اللقاء تبادل التقديرات بشأن المستجدات فى الإقليم، حيث دار نقاش حول التطورات فى لبنان وشدد الوزير عبد العاطى فى هذا السياق على الأهمية البالغة لانسحاب إسرائيل الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان.