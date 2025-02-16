ظاهرة "الأنهار الجوية" تشل جنوب كاليفورنيا وتخلف فيضانات وانهيارات طينية

كتبت- سلمى سمير:

ضربت عاصفة قوية جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية هذا الأسبوع، متسببةً في فيضانات عارمة وانهيارات طينية ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية وعطّلت الحياة اليومية في المنطقة.

وأظهرت الصور حجم الدمار الذي خلفته ظاهرة "الأنهار الجوية"، حيث غمرت المياه الطرق، وأُغلقت عدد من المدارس، كما انهارت خطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار عن عشرات الآلاف من السكان.

وأصدرت السلطات المحلية تحذيرات بإخلاء المناطق الأكثر عرضة للخطر، لا سيما في أجزاء من مدينة لوس أنجلوس التي اجتاحتها حرائق غابات مدمرة الشهر الماضي، ما جعل التربة أكثر هشاشة وعرضة للانجرافات الطينية.

ووفقًا لموقع " باور أوتاج. يو إس" فقد تراجعت أعداد المنازل والمنشآت التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي من أكثر من 21 ألف حالة يوم الجمعة إلى 2,760 حالة فقط بحلول السبت، فيما كانت لوس أنجلوس الأكثر تضررًا بانقطاع طال أكثر من 12,600 منزل ومرفق.

وواصلت فرق الطوارئ جهودها لإعادة فتح الطرق وإزالة الأنقاض، بينما حذرت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس السكان من الاقتراب من المناطق المتضررة بالسيول والانهيارات الطينية، مطالبة الجميع بالانتظار حتى تصدر الجهات المختصة إشعارات تؤكد سلامة المواقع المتضررة.

من جهتها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد معظم مناطق الولاية تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع طقس جاف سيساهم في تسريع عمليات إزالة آثار الفيضانات والانهيارات الطينية والثلوج الكثيفة، ما يعزز جهود الإغاثة ويعيد الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.