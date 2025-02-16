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إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لانسحاب كامل من لبنان

03:55 م الأحد 16 فبراير 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لانسحاب كامل من لبنان خلال يومين.

ووفق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، من المفترض أن تنسحب قوات جيش الاحتلال من الجنوب اللبناني بعد غد 18 فبراير الجاري.

ويواصل جيش الاحتلال هجماته على قرى الجنوب اللبناني، مستهدفين المدنيين ومواقع تقول تل أبيب إنها لحزب الله.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، باستشهاد 4 لبنانيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات عربصاليم وعين قانا وحولا بجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال، أمس السبت، إن طائرة تابعة لسلاح الجو استهدفت أحد عناصر الوحدة الجوية لحزب الله في منطقة بجنوب لبنان.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، أن عملية الاستهداف ضد حزب الله جرت في أعقاب قيامه بخروقات متكررة للاتفاق بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة وإطلاق مسيرات نحو إسرائيل، على حد زعمه.

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