إعلان

آثار التعذيب على جسد أسير فلسطيني محرر تشعل مواقع التواصل (فيديو)

03:21 م الأحد 16 فبراير 2025

أسير فلسطيني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أثار مقطع فيديو لأسير فلسطيني محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور علامات التعذيب على جسده.

وظهر في مقطع الفيديو أسير فلسطيني أفرجت إسرائيل عنه ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل مع حركة حماس، أمس السبت، وبدت علامات التجويع والتعذيب بوضوح على جسده.

ولم يتم الكشف عن هوية الأسير الفلسطيني، الذي قيل أنه ينحدر من جباليا، أو تفاصيل التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال.

وبعد تحرير الأسير الفلسطيني تم نقله إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة لتلقي العلاج.

ونشر أحد الأشخاص مقطع الفيديو، وعلق عليه قائلًا إن حالة أحد الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال تكشف لك حجم الإجرام الذي تعرض له داخل الزنازين، وتفضح زيف الادعاءات الواهية التي يروّجها هذا الكيان عن التزامه بالإنسانية والقوانين والمبادئ في معاملة الأسرى.

وأفرجت إسرائيل، أمس السبت، عن 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، مقابل تسليم حماس 3 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية لهيئة الصليب الأحمر الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسير فلسطيني علامات التعذيب سجون الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لماذا يصطحب إيلون ماسك أطفاله إلى العمل؟

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور