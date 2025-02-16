آثار التعذيب على جسد أسير فلسطيني محرر تشعل مواقع التواصل (فيديو)

وكالات

أثار مقطع فيديو لأسير فلسطيني محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور علامات التعذيب على جسده.

بعد تعذيب وحشي وتجويع قاسٍ، وصل أسير فلسطيني من جباليا إلى المستشفى في حالة خطيرة، جسده هزيل كهيكل عظمي، عقب إطلاق سراحه ظهر اليوم في عملية تبادل الأسرى. pic.twitter.com/Ib5CmjFiNk — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 15, 2025

وظهر في مقطع الفيديو أسير فلسطيني أفرجت إسرائيل عنه ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل مع حركة حماس، أمس السبت، وبدت علامات التجويع والتعذيب بوضوح على جسده.

ولم يتم الكشف عن هوية الأسير الفلسطيني، الذي قيل أنه ينحدر من جباليا، أو تفاصيل التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال.

وبعد تحرير الأسير الفلسطيني تم نقله إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة لتلقي العلاج.

ونشر أحد الأشخاص مقطع الفيديو، وعلق عليه قائلًا إن حالة أحد الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال تكشف لك حجم الإجرام الذي تعرض له داخل الزنازين، وتفضح زيف الادعاءات الواهية التي يروّجها هذا الكيان عن التزامه بالإنسانية والقوانين والمبادئ في معاملة الأسرى.

حالة أحد الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال تكشف لك حجم الإجرام الذي تعرض له داخل الزنازين، وتفضح زيف الادعاءات الواهية التي يروّجها هذا الكيان عن التزامه بالإنسانية والقوانين والمبادئ في معاملة الأسرى.

تصوير: حسن اصليح pic.twitter.com/rslJ7ZORNO — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) February 15, 2025

وأفرجت إسرائيل، أمس السبت، عن 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، مقابل تسليم حماس 3 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية لهيئة الصليب الأحمر الدولي.