مالي.. مقتل 48 شخصًا في انهيار منجم ذهب غير مرخص

(وكالات)

لقي 48 شخصًا على الأقل مصرعهم في انهيار منجم ذهب غير مرخص في غرب مالي، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية اليوم الأحد.

وذكرت السلطات المحلية، أن بعض الضحايا سقطوا في المياه، ومن بينهم امرأة كانت تحمل طفلها على ظهرها.

ووقع الانهيار في موقع كان تديره سابقًا إحدى الشركات في منطقة بيلاي كوتو، قبل أن يتم التخلي عنه، وفقًا لما صرحت به السلطات المحلية، التي أوضحت أن الضحايا غالبيتهم من النساء، حيث توافدوا إلى الموقع بحثًا عن الذهب في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

وبحسب أبو بكر كيتا، أحد أعضاء جمعية المنقبين عن الذهب في كيدال، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 48 وفاة في الحادث، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة نظرًا لاستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

تعاني مالي ودول أخرى في غرب إفريقيا من حوادث متكررة داخل مناجم الذهب المهجورة، حيث يتدفق مئات الباحثين عن الذهب إلى هذه المواقع غير المؤهلة، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة، من انهيارات أرضية إلى الغرق والتعرض للغازات السامة.