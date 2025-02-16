قطر تؤكد دعم لبنان ووحدته وسلامة أراضيه

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

وكالات



قالت الخارجية القطرية، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالًا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بحثا خلاله المستجدات بلبنان.



وأشارت الخارجية، إلى أن آل ثاني وسلام بحثا اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.



وأضافت الخارجية، أن رئيس الوزراء جدد موقف قطر الداعم لـ لبنان ووحدته وسلامة أراضيه.



وتواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على قرى الجنوب اللبناني، التي من المفترض أن تنسحب منها بعد غد 18 فبراير الجاري وفق اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.



وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، باستشهاد 4 لبنانيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات عربصاليم وعين قانا وحولا بجنوب لبنان.



وقال جيش الاحتلال، أمس السبت، إن طائرة تابعة لسلاح الجو استهدفت أحد عناصر الوحدة الجوية لحزب الله في منطقة بجنوب لبنان.



وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، أن عملية الاستهداف ضد حزب الله جرت في أعقاب قيامه بخروقات متكررة للاتفاق بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة وإطلاق مسيرات نحو إسرائيل، على حد زعمه.