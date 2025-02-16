20 مليون درهم منسية في حساب مصرفي تُنقذ ملياردير إماراتي من أزمة مالية

وكالات:

كشف حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية عن محطات متنوعة وصعبة مر بها خلال مسيرته الحافلة في عالم الأعمال.

وأوضح وفق ما نشرته "العربية بيزنس" أن الأزمة وصلت إلى تعرضه لخسائر كبيرة، وانخفاض مبيعاته شهرياً لأكثر من 98% لدرجة أنه عانى في توفير رواتب موظفيه، واكتشف بالصدفة حساباً بنكياً منسياً بدولة البحرين به 20 مليون درهم حل به أزمته.

وأشار سجواني إلى أنه في إحدى الأزمات الاقتصادية العالمية، انخفضت مبيعات شركته بنسبة 98%، إذ كان يبيع شهريا بمليار درهم، لكنه وجد نفسه يبيع أقل من 20 مليون درهم فقط، وجاءت المشكلة الأكبر عندما أبلغه المدير المالي في أحد الشهور بأنه لا يوجد مال كافٍ لدفع الرواتب.

اكتشاف حساب بنكي منسي وأكد سجواني: "في لحظات الأزمات، عليك أن تتحرك بسرعة. بحثنا عن حلول".

وأضاف " اكتشفنا أننا نملك حسابًا مصرفيًا في البحرين به 20 مليون درهم كنا قد نسيناه تماما ساهم في حل مشكلة الرواتب، لافتاً إلى أن هذه التجارب تجعلني أكثر إيمانًا بأن التوكل على الله هو الأساس، لكن لا بد من العمل والاجتهاد".، وفق العربية بيزنس.

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت الأسبوع الماضي في إطار منتدى القيادات العربية الشابة في إطار الأعمال التمهيدية للقمة العالمية للحكومات محطات من مسيرته الحافلة في عالم الأعمال.

وروى سجواني موقفًا تعرض فيه لخسارة كبيرة عندما استثمر في شركة وخسر 500 مليون درهم.

المفاجأة أن ابنه، وكان يبلغ 12 عاما حينها، واجهه بسؤال مباشر: "بابا، أنت اشتريت شركة وخسرت 500 مليون درهم، لماذا فعلت ذلك؟".

ضحك سجواني ورد عليه قائلاً: "هل هذه أموالك؟"، لكنه شدد على أهمية إعطاء الفرصة للآخرين لانتقاد القرارات، خصوصاً داخل الشركات، لأن ذلك يخلق بيئة عمل صحية تعتمد على الشفافية والمحاسبة من دون خوف.

وحول رأيه في الجيل الجديد، أفاد أن الشباب اليوم أكثر ذكاءً وأسرع تطورا، ولديهم فرص أفضل بمئات المرات مقارنة بالأجيال السابقة.

وختم سجواني حديثه برسالة واضحة للشباب الذين يسعون للنجاح في عالم الأعمال: "لا تعطل نفسك بعقلية نهاية الأسبوع والعطل".