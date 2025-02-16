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نتنياهو: أي قوة في سوريا تعتقد أنها قادرة على تهديد إسرائيل فهي "مخطئة"

02:31 م الأحد 16 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه عقد مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.


وقال نتنياهو، إن "أي قوة في سوريا تعتقد أنها قادرة على تهديد إسرائيل فهي مخطئة للغاية".


وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أجرى أيضًا مناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي بشأن إيران، قائلًا "سوف ننهي المهمة بشأن إيران".


وبخصوص لبنان، أشار نتنياهو إلى أنه يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل.


ووصل وزير الخارجية الأمريكي روبيو إلى تل أبيب أمس السبت، في زيارة هي الأولى لإسرائيل منذ توليه منصبه، كما التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم في القدس، في لقاء هو الأول بينهم.

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بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ماركو روبيو سوريا سقوط نظام الأسد
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