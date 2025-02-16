وزير الخارجية الأمريكي لنتنياهو: يمكن الاعتماد على واشنطن ما دام ترامب بالسلطة

(وكالات)

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم إسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستظل حليفًا قويًا للدولة العبرية ما دام ترامب في البيت الأبيض.

وفي تصريحات رسمية، أوضح روبيو أن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط تتركز على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني لا يحظى بدعم شعبه، وأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط عليه لوقف أنشطته المزعزعة للاستقرار.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز الاستقرار في لبنان، مؤكدًا أن "رؤية واشنطن هي وجود دولة لبنانية قوية قادرة على نزع سلاح حزب الله، بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها".

وبشأن الوضع في غزة، أكد روبيو أن حركة حماس لا يمكن أن تستمر في حكم القطاع، مشيدًا بموقف الرئيس ترامب "الشجاع" تجاه غزة، والذي يهدف إلى إنهاء سيطرة "الجماعات الإرهابية" وتعزيز الأمن في المنطقة.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على أنه "لا يوجد حليف لإسرائيل في البيت الأبيض أفضل من الرئيس ترامب"، مشيرًا إلى أن إدارته ستواصل اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

ووصل روبيو إلى إسرائيل أمس السبت، في زيارة هي الأولى لإسرائيل منذ توليه منصبه، كما التقى بنيامين نتنياهو اليوم في القدس، في لقاء هو الأول بينهم.