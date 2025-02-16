قبيل تنحيه.. رئيس الأركان الإسرائيلي يزور الولايات المتحدة غدًا

(وكالات)

صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الأركان المنتهية ولايته، هرتسي هاليفي، سيتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية خلال الفترة من 17 إلى 20 فبراير، قبل أن يتنحى عن منصبه في السادس من مارس المقبل.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، أن هاليفي سيلتقي خلال زيارته كبار القادة العسكريين الأميركيين، حيث سيتم بحث قضايا استراتيجية وعملياتية مهمة، في ظل التطورات الجيوسياسية في المنطقة والتعاون الأمني بين الجانبين.

تأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوعين على جولة أجراها قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، في إسرائيل، حيث أجرى محادثات مع هاليفي حول الوضع الاستراتيجي الإقليمي، وفقًا لما أكده بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي.

وخلال تلك الزيارة، ناقش المسؤولان مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي تقييم التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط وسبل التعامل معها عبر التعاون العسكري المشترك، إضافة إلى بحث السيناريوهات المحتملة على الجبهات القريبة والبعيدة، لتعزيز الجاهزية العسكرية لأي تطورات مستقبلية.

وأكد البيان الإسرائيلي أن تل أبيب تولي أهمية كبيرة لعلاقتها العسكرية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي سيظل عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتها الدفاعية، وسط التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.