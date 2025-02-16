فيديو.. استقبال حاشد للشرع في اللاذقية في أول زيارة منذ توليه منصبه

(وكالات)

وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى مدينة اللاذقية في شمال غرب سوريا، في أول زيارة له إلى المدينة منذ توليه منصبه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول موكب الشرع إلى ساحة الشيخ ضاهر وسط اللاذقية، حيث احتشدت جموع من المواطنين لاستقباله، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق الطرق المؤدية إلى الساحة.

وتأتي زيارة اللاذقية بعد جولة قام بها الشرع، أمس السبت، في مدينة إدلب، حيث تجول في شوارعها وزار عددًا من مخيمات النازحين، للاطلاع على أوضاعهم وبحث سبل تحسين الخدمات المقدمة لهم.

كما زار حلب في وقت لاحق من يوم السبت، حيث عقد جلسة حوارية مفتوحة جمعت عددًا من وجهاء وأعيان المدينة وريفها من الرجال والنساء، بحضور محافظ حلب، عزام الغريب، وعدد من المسؤولين، لمناقشة الأوضاع الراهنة وسبل إعادة إعمار المدينة وتحسين الظروف المعيشية.