الكرملين: بوتين وترامب يتحدثان الآن عن السلام وليس الحرب

وكالات

قال مقر الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأحد، إن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب إشارة قوية إلى أنه سيتم حل المشاكل عبر الحوار.

وأضاف، أن اللقاء الأول بين الرئيسين بوتين وترامب له أهمية خاصة في الظروف الحالية، كما أنهما سيتحدثان الآن عن السلام وليس الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للمراسل بافيل زاروبين في مقطع مصور، اليوم الأحد، "هذه إشارة قوية على أننا سنحاول الآن حل المشكلات من خلال الحوار. الآن سنتحدث عن السلام وليس عن الحرب".

وأضاف بيسكوف، أن الاجتماع الأول بين بوتين وترامب ستكون له أهمية خاصة بالنظر إلى الظروف الحالية، موضحًا أن العقوبات الغربية لن تشكل عائقًا أمام المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة إذ يمكن "رفعها بالسرعة نفسها التي فرضت بها".

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول اتصال هاتفي هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. واتصل ترامب لاحقًا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أنه لم يسع إلى الاتفاق معه مسبقًا بشأن استراتيجية للتفاوض.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أمس السبت، أن وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين كبارًا آخرين في الإدارة سيلتقون مفاوضين روسيين وأوكرانيين قريبًا.