انتهاك خطير لوقف النار.. أول تعليق من حماس على استهداف عناصر شرطة جنوبي غزة

(وكالات)



نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، بالقصف الذي نفذته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفًة عناصر الشرطة الفلسطينية شرق مدينة رفح، واصفةً الهجوم بأنه "انتهاك خطير" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأسفر القصف عن استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة أثناء تأمينهم دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وأكدت الحركة أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، مشيرةً إلى أن الاحتلال تنكر لتعهداته، وآخرها منع إدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة التي كان قد وافق عليها وأبلغ الوسطاء بها في وقت سابق.

كما انتقدت التأخير الإسرائيلي في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، معتبرةً أن ذلك دليل على عدم جدية إسرائيل في الالتزام بالاتفاقيات الدولية. واتهمت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة مسار المفاوضات وتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء للتصعيد العسكري مجددًا.

وأكدت حماس في بيانها أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، داعيةً الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الخروقات وإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، والبدء الفوري بمفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية 4 فلسطينيين بينهم 3 من عناصر الشرطة في وقت سابق اليوم، ما أدى لاستشهادهم، وإصابة آخرين. بينما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم تم استهداف من ادعى أنهم مسلحين أثناء توجههم إلى القوات الإسرائيلية المتواجدة في جنوب القطاع.