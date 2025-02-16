خرق للاتفاق.. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم عناصر شرطة جنوبي غزة

(وكالات)

استشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة الفلسطينية، إثر قصف إسرائيلي لجيش الاحتلال استهدف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن القصف أدى إلى سقوط أربعة شهداء، فيما وصفت وزارة الداخلية في حكومة حماس الحادث بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي. وأكدت الوزارة أن القصف استهدف عناصر الشرطة أثناء قيامهم بتأمين المساعدات في منطقة الشوكة شرقي رفح.

وأدانت الوزارة ما وصفته بـ"جريمة إسرائيلية"، داعية الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف استهداف أجهزة الشرطة، باعتبارها كيانات مدنية مسؤولة عن الأمن وتنظيم حياة المواطنين.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن الاستهداف كان لمسلحين "يتحركون نحو القوات الإسرائيلية" جنوب القطاع، مشيرًا إلى أن الضربة أسفرت عن إصابات مؤكدة.

ووجه الجيش الإسرائيلي تحذيرات لسكان غزة بعدم الاقتراب من المناطق التي تنتشر فيها قواته.