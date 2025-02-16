الأمير تركي الفيصل: أمريكا تنجرف وراء المصلحة الإسرائيلية بشكل لم نعهده من قبل

وكالات



قال الأمير السعودي تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ورئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، "نرى انجرافًا من القيادة الأمريكية وراء المصلحة الإسرائيلية لم نعهده من القيادات الأمريكية السابقة".



وأضاف خلال حديثه لقناة "العربية"، أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى (2016-2020)، قد أعطى إسرائيل هضبة الجولان السوري، فضلًا عن إعلانه أن القدس عاصمة الاحتلال، "وكأن هذه الأراضي يملكها ترامب ويتصرف فيها كما يشاء".



وأشار الأمير السعودي إلى أن الدول العربية أعلنت رسميًا رفضها الواضح لمخطط الرئيس الأمريكي بشأن تهجير سكان قطاع غزة من أرضهم.



وأكد أن القضية الفلسطينية عانت منذ بدايتها من ظلم واضح للجميع، حيث انتُهِكت حقوق الشعب الفلسطيني وأرواحه.



ولفت الأمير تركي الفيصل إلى القمة العربية الخماسية المرتقب عقدها في العاصمة السعودية الرياض الخميس المقبل 20 فبراير الجاري، والتي تضم كلًا من مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، لبحث الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني.



وبخصوص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، قد طرح ترامب أكثر من مرة خطة تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، الأمر الذي رفضته البلدين بشكل قاطع، كما أكد عزمه على شراء غزة وامتلاكها وتحويلها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، المقترح الذي لقى رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا.