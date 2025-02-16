بترا: ولي العهد الأردني يزور مصر ويلتقي الرئيس السيسي

وكالات



أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، بأن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يقوم بزيارة عمل إلى القاهرة، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ومن المرتقب عقد قمة عربية خماسية في العاصمة السعودية الرياض الخميس المقبل 20 فبراير الجاري، تضم كلًا من مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، لبحث الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني.



كما أعلنت مصر، الأحد الماضي، أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري لبحث التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.



وأضافت الخارجية في بيان، أن ذلك جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.