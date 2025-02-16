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حزب الله: نطالب الحكومة اللبنانية بعدم منع الطائرات الإيرانية من الهبوط بمطار بيروت

12:02 م الأحد 16 فبراير 2025

حزب الله

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وكالات


قال حزب الله، اليوم الأحد، نطالب الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت.


كما طالب الحزب اللبناني الحكومة باتخاذ إجراءات جدية لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة الوطنية.


ومنع لبنان طائرة إيرانية من الهبوط على أراضيه، الخميس الماضي، بعدما اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي طهران بأنها تستخدم طائرات مدنية في تهريب أموال إلى بيروت لتسليح حزب الله، حليف إيران.


وردًا على ذلك، منعت إيران هي الأخرى هبوط طائرتين لبنانيتين على متنهم عشرات اللبنانيين يريدون العودة من طهران إلى بلدهم، أول أمس الجمعة.


وأعلنت إيران، أمس السبت، استعدادها لإجراء محادثات بناءة مع لبنان بهدف استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت.


وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره اللبناني يوسف راجي، اتصالًا هاتفيًا تحدثا خلاله عن سبل حل قضية الرحلات الجوية المدنية بين البلدين.


وأكدا الوزيران استعدادهما لإجراء محادثات بناءة وبنية حسنة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

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