الأردن.. حفيدة جديدة للعاهل الأردني والملكة رانيا تولد بالعقبة واحتفال ملكي

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(وكالات)

أعلنت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، عن ولادة حفيدتها الأميرة أمينة، ابنة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس.

ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها على إنستجرام منشورًا عبرت فيه عن فرحتها، قائلة: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها أمينة اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظها بعينك التي لا تنام".

واختتمت المنشور بتوقيع والدي الطفلة: "إيمان وجميل – 16 شباط 2025".

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من جانبه، أصدر الديوان الملكي الهاشمي بيانًا أعلن فيه أن "الأميرة إيمان وزوجها رزقا بمولودتهما الأولى، الأميرة أمينة، يوم السبت، 16 فبراير 2025، الموافق 17 شعبان 1446 هجرية، وذلك في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة".

وجاء في البيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا بمولودة أسمياها أمينة، جعلها الله قرة عين لوالديها".

كما تقدم الديوان الملكي بالتهاني والمباركات للأميرة إيمان وزوجها، مهنئًا "الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا بمولودتهما الأولى، داعيًا الله أن يحفظها في كنف والديها والأسرة الهاشمية".