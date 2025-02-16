وسط مخاوف أوروبية.. واشنطن تطمئن كييف بشأن مفاوضات الرياض

(وكالات)

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة، أن واشنطن تسعى إلى طمأنة كييف بشأن مشاركتها في أي مفاوضات محتملة مع موسكو، وذلك في ظل تصاعد التكهنات حول مستقبل الأزمة الأوكرانية.

ووفقًا للتقرير، أكد مسؤولون أمريكيون لنظرائهم الأوكرانيين أن كييف لن تُستبعد من طاولة الحوار، وذلك بعد تحذير الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من أي اتفاق قد يُفرض على بلاده دون موافقتها.



وخلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، نقل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لنظيره الأوكراني، أندريه سيبيجا، أن بلاده "لن تمنع كييف من المشاركة في المفاوضات"، مضيفًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون "أمرًا أحمق"، بحسب دبلوماسيين حضروا الاجتماع.

وفي المقابل، كشفت قناة "فوكس نيوز" أن أوكرانيا لم تُدعَ إلى المحادثات المرتقبة بين واشنطن وموسكو، المقرر عقدها في السعودية، ولم يتم إبلاغها رسميًا بتفاصيلها، مما أثار تساؤلات حول مستوى الشفافية في الترتيبات الدبلوماسية الجارية.

في سياق متصل، عبّر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن قلقه من استبعاد الاتحاد الأوروبي من المحادثات، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تباين في المواقف بين واشنطن وبروكسل، مما قد يؤثر على التحالفات الغربية في التعامل مع الأزمة الأوكرانية.