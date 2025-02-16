وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نتنياهو في القدس

وكالات

أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء (أ ف ب)، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس، اليوم الأحد، في إطار جولته الأولى بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل قليل، بدء الاجتماع بين ماركو روبيو وبنيامين نتنياهو في القدس.

ومن المتوقع أن يضغط وزير الخارجية الأمريكي للدفع قدمًا باقتراح الرئيس دونالد ترامب المتعلق بالسيطرة على قطاع غزة ونقل أكثر من مليوني نسمة من سكانه إلى دول مجاورة، والذي لاقى إدانات عربية ودولية واسعة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، في وقت متأخر من السبت، في أول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، بحسب الوكالة الفرنسية.

وأوضح بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أنه من المقرر أن تشمل الزيارة في وقت لاحق السعودية والإمارات.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق خلال مقابلة مع بودكاست محلي، على خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، قائلًا إنها "الخطة الوحيدة المتاحة حاليًا"، لكنه أكد أن واشنطن منفتحة على المقترحات العربية بشأن القطاع الفلسطيني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قدم خطة لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، الأمر الذي رفضته البلدين بشكل قاطع، كما هدد القاهرة وعمّان بإمكانية قطع المساعدات عنهما.

كما قال ترامب إنه عازم على شراء غزة وامتلاكها وتحويلها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، المقترح الذي أثار ردود فعل دولية رافضة ومنتقدة.