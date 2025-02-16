اليابان تطلب من الولايات المتحدة إعفائها من رسوم ترامب الجمركية

ميونخ - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، إنه طلب من نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، إعفاء اليابان من خطط الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الصلب والألومنيوم، وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية المتبادلة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، أن إيوايا التقى روبيو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، حيث أعرب أيضا عن رغبته في عقد محادثات أمنية تشمل وزراء الخارجية والدفاع في البلدين "في موعد مبكر"، ،حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

والتقى الوزيران لمتابعة الاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض في 7 فبراير، حيث اتفقا على السعي نحو "عصر ذهبي جديد" للعلاقات الثنائية وتعهدا بالتعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.

وقالت الوزارة، في البيان الصحفي، إن إيوايا وروبيو "أكدا أنهما سيتواصلان بشكل وثيق لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة".

وفي هذا السياق، قدم إيوايا "طلبا" يتعلق تدابير الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأمريكية، حسبما ذكر البيان الصحفي.