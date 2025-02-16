سموتريتش: هناك تقدم في تنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان غزة

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله، إن هناك تقدم في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة.

وأضاف سموتريتش، "أتمنى أن تبدأ العملية في الأسابيع القادمة حتى إن كانت بوتيرة بطيئة"، وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحول غزة كلها إلى جباليا بعد عودته إلى القتال.

وتابع، "لن يكون للفلسطينيين في غزة ما يبحثون عنه خلال العقد القادم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كرر مرارًا خطته لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، المقترح الذي رفضته البلدين بشكل قاطع، كما أكد عزمه على شراء غزة وامتلاكها وتحويلها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".

ورحب اليمين الإسرائيلي المتطرف بخطة الرئيس الأمريكي ودعوا الحكومة الإسرائيلية لتنفيذها، ووصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "أول فكرة منذ سنوات"، مؤكدًا أنه عازم على تنفيذها.