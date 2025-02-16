الولايات المتحدة تبحث مع دول أوروبية إمكانية إرسال قواتها إلى أوكرانيا

وكالات



أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن الولايات المتحدة طلبت من أوروبا تقديم مقترحات للضمانات الأمنية لأوكرانيا.



وأضافت أن الولايات المتحدة طلبت أيضًا من أوروبا تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا.



ووفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، تناقش عدة دول أوروبية، سرًا، إمكانية إرسال قواتها إلى الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء الحرب.



ونقلت الوكالة الأمريكية عن وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، قوله على هامش مؤتمر ميونخ للأمن العالمي الذي عُقِد الجمعة ويستمر ثلاثة أيام وسينتهي اليوم الأحد، إنه بعد انتهاء النزاع "لن تكون هناك مشكلة لأوروبا في أن تكون حاضرة هناك".



ويُشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أول من طرح فكرة إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا في أوائل عام 2024، حيث لم يستبعد ماكرون نشر قوات على الأرض في أوكرانيا وهو ما أثار احتجاج بعض القادة الأوروبيين، لا سيما ألمانيا وبولندا.



وسيتحدد تشكيل القوة ودورها وفقًا لنوع اتفاق السلام الذي سيتم التوصل إليه، وكذلك حجم وموقع القوات العسكرية الأوروبية.



ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن تعداد القوات الأوروبية يجب ألا يقل عن 100,000 وحتى إلى 150,000 جندي، كما توقعت تقارير إعلامية أن يتراوح ما بين 30,000 و40,000 جندي. ولم يؤكد الدبلوماسيون والمسؤولون أيًا من الرقمين.



وأشار زيلينسكي إلى أن الأوروبيين يمكنهم الاستفادة كثيرًا من تجربة بلاده، إذ قال "جيشنا هو الوحيد في أوروبا الذي لديه خبرة حقيقية وحديثة في الحرب".