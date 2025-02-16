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بعد إفراج حماس عنه.. الرئيس الأرجنتيني يرحب بعودة الأسير يائير هورن

10:10 ص الأحد 16 فبراير 2025

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

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تل أبيب - (د ب أ)

أصدر رئيس الأرجنتين خافيير ميلي بيانا، اليوم الأحد، رحب فيه بعودة الأسير السابق في غزة والمواطن الأرجنتيني يائير هورن، بعد ما يقرب من 500 يوم في الأسر.

وأشاد الرئيس الأرجنتيني في بيانه، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب جهوده في دفع وقف إطلاق النار الحالي وجدد موقفه المطالب بالإفراج عن جميع الرهائن الباقين، بما في ذلك شقيق يائير، إيتان هورن، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأحد.

وأضاف البيان أن "جمهورية الأرجنتين تأمل في حل سريع للصراع بالهزيمة المطلقة لحماس المسؤولة عن أسوأ هجوم ضد المجتمع اليهودي منذ المحرقة النازية(الهولوكوست)" حسب تعبيره.

وكانت إسرائيل قد ذكرت أمس السبت أنها تسلمت 3 أسرى أفرجت عنهم حركة حماس وسلمتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى الثلاثة وهم يائير هورن 46 عاما وهو مواطن مزدوج الجنسية إسرائيلي أرجنتيني والإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل حن 36 عاما والإسرائيلي الروسي ألكسندر(ساشا) تروبنوف 29 عاما، إلى الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه تم نقلهم للعلاج الطبي ولم شملهم مع أقربائهم.

وكان الثلاثة قد احتجزوا جميعا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي أشعل فتيل الحرب.

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