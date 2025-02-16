المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال تنصل من تعهداته بموجب الاتفاق

وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال منازل متنقلة ومعدات ثقيلة تنصل واضح من تعهداته والتزاماته.

وأضاف أن قرار الاحتلال إعلان صريح بإفشاله الاتفاق الذي أكدت المقاومة الفلسطينية أنها ستلتزم به.

وطالب المكتب الإعلامي الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بتنفيذ تعهداته بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والوقوف عند مسؤولياتهم والاستجابة الفورية للأولويات التي يحتاجها القطاع الفلسطيني.

وأكد أن الأوضاع الحياتية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء حرب الإبادة لا تحتمل المماطلة أو التنصل من إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأخرى.

ويأتي ذلك بعدما أفادت هيئة البث العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر في ختام مشاورات أمنية عُقِدت أمس السبت، "رفض إدخال منازل متنقلة وآليات هندسية" إلى قطاع غزة.