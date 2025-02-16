بعدما حظرها بايدن.. وصول شحنة قنابل ثقيلة أمريكية لإسرائيل

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن شحنة القنابل الثقيلة التي أخّر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تسليمها وصلت الليلة الماضية إلى إسرائيل.

ومن جهتها أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، أنها تسلمت شحنة القنابل التي أخرت إدارة بايدن تسليمها إلى إسرائيل.

وبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن شحنة القنابل الثقيلة التي وصلت إلى إسرائيل تشكل إضافة مهمة لسلاح الجو والجيش الإسرائيلي.

وفور تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر برفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على شحنة قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84.

وفي مايو الماضي، كانت إدارة بايدن قد أعلنت للمرة الأولى أنها أوقفت شحنة أسلحة لإسرائيل تحتوي على قنابل زنة 2000 رطل، و 1700 قنبلة زنة 500 رطل، خوفًا من استخدامها بطريقة تشكل خطرًا على المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان.