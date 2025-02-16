البث العبرية: نتنياهو رفض إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر في ختام مشاورات أمنية عُقِدت أمس السبت، "رفض إدخال منازل متنقلة وآليات هندسية" إلى قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من أمس السبت، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع، أن تل أبيب ستقبل إدخال البيوت المتنقلة لغزة إذا تم إطلاق سراح الأسرى الستة.

وقالت القناة 12 العبرية نقلًا عن مصادر مطلعة، السبت، إن إسرائيل تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لتشمل دفعة تبادل إضافية.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان لإجراء عملية تبادل إضافية خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الضغط يهدف لإطلاق سراح الأسرى الستة الأحياء المشمولين بالمرحلة الأولى الأسبوع المقبل.

وأضافت أن رئيس الحكومة نتنياهو يبحث المبادرة مع قادة الأجهزة الأمنية، بينما سيبحث الكابينت المرحلة الثانية خلال أيام.

ووفق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الممتدة ستة أسابيع والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، فإنه من المقرر إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا.

وسلمت حركة حماس حتى الآن 19 أسيرًا إسرائيليًا ضمن ستة دفعات (غير 5 أسرى يحملون الجنسية التايلاندية تم الإفراج عنهم في اتفاق منفصل)، ومن المفترض الإفراج عن 14 آخرين.

ومن هؤلاء الـ 14 أسيرًا، تقول إسرائيل إن هناك 8 موتى، وهذا يعني أن هناك 6 أسرى إسرائيليين لا يزالون أحياء من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.