إعلان

البث العبرية: نتنياهو رفض إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة

09:56 ص الأحد 16 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر في ختام مشاورات أمنية عُقِدت أمس السبت، "رفض إدخال منازل متنقلة وآليات هندسية" إلى قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من أمس السبت، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع، أن تل أبيب ستقبل إدخال البيوت المتنقلة لغزة إذا تم إطلاق سراح الأسرى الستة.

وقالت القناة 12 العبرية نقلًا عن مصادر مطلعة، السبت، إن إسرائيل تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لتشمل دفعة تبادل إضافية.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان لإجراء عملية تبادل إضافية خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الضغط يهدف لإطلاق سراح الأسرى الستة الأحياء المشمولين بالمرحلة الأولى الأسبوع المقبل.

وأضافت أن رئيس الحكومة نتنياهو يبحث المبادرة مع قادة الأجهزة الأمنية، بينما سيبحث الكابينت المرحلة الثانية خلال أيام.

ووفق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الممتدة ستة أسابيع والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، فإنه من المقرر إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا.

وسلمت حركة حماس حتى الآن 19 أسيرًا إسرائيليًا ضمن ستة دفعات (غير 5 أسرى يحملون الجنسية التايلاندية تم الإفراج عنهم في اتفاق منفصل)، ومن المفترض الإفراج عن 14 آخرين.

ومن هؤلاء الـ 14 أسيرًا، تقول إسرائيل إن هناك 8 موتى، وهذا يعني أن هناك 6 أسرى إسرائيليين لا يزالون أحياء من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو رفض إدخال المنازل المتنقلة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان