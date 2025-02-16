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الاحتلال يقتحم قرية تل غربي نابلس ويطلق قنابل الغاز على الفلسطينيين

03:17 ص الأحد 16 فبراير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية تل غربي نابلس بالضفة الغربية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، ما تسبب في حالات اختناق بين السكان، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط توتر شديد ومواجهات مع الأهالي.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال يقتحم قرية تل ر غربي نابلس الاحتلال يطلق قنابل الغاز على الفلسطينيين
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