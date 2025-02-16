المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: الصين تطور أنظمة تسليح ذات قدرات تقليدية ونووية



وكالات

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الصين تعمل على تطوير ونشر المزيد من أنظمة التسليح التي تمتلك قدرات مزدوجة، تقليدية ونووية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن التوازن العسكري في المنطقة.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الدولية بشأن السباق التسليحي والاستراتيجيات العسكرية المستقبلية.