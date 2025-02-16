المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: الصين تطور أنظمة تسليح ذات قدرات تقليدية ونووية
01:11 ص الأحد 16 فبراير 2025
وكالات
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الصين تعمل على تطوير ونشر المزيد من أنظمة التسليح التي تمتلك قدرات مزدوجة، تقليدية ونووية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن التوازن العسكري في المنطقة.
ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الدولية بشأن السباق التسليحي والاستراتيجيات العسكرية المستقبلية.
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