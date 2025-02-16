إعلان

تركيا تشترط القضاء على حزب العمال الكردستاني لمراجعة وجودها العسكري بسوريا

12:12 ص الأحد 16 فبراير 2025

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت - (أ ب)

قال وزير الخارجية التركي السبت، إن بلاده ستعيد النظر في وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا إذا قام القادة الجدد في هذا البلد بالقضاء على جماعة مسلحة كردية صنفتها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.

وتحدث هاكان فيدان في مؤتمر ميونخ للأمن إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي لم يعلق على التصريحات، وأعرب فيدان عن مثل هذه المشاعر من قبل.

وشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد تركيا لعقود، مطالبا بمزيد من الحكم الذاتي للأكراد.

وقال فيدان: "لا يمكننا تحمل أي شكل من أشكال الميليشيات المسلحة"، وأضاف أن هذه الجماعات يجب أن تندمج "تحت جيش وطني واحد" في سوريا، وأشار إلى أن القادة الجدد في سوريا قد استجابوا لهذه الفكرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية التركي مؤتمر ميونخ للأمن وزير الخارجية السوري تركيا الولايات المتحدة سوريا حزب العمال الكردستاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انتهت المهلة ولم يفرج عن جميع الأسرى.. ماذا فعل ترامب بعد تسليم حماس 3 محتجزين فقط؟
موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية