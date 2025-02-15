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لاجئ سوري يطعن 5 أشخاص في النمسا ويقتل صبيًا

11:53 م السبت 15 فبراير 2025

شرطة النمسا

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فيينا – (أ ش أ)
طعن شاب سوري يبلغ من العمر 23 عامًا 5 من المارة في مدينة "فيلاخ" بولاية كارنتن في النمسا مما تسبب في قتل صبي يبلغ من العمر 14 عاما.
وذكر بيان للشرطة النمساوية، السبت، أن صبيا يبلغ من العمر 14 عاما توفي، وأن الهجوم وقع بالقرب من الساحة الرئيسية في المدينة وتم القبض على الجاني وهو طالب لجوء سوري.
وبحسب البيان تم على الفور، إطلاق عملية مطاردة واسعة النطاق، شاركت فيها أيضًا مروحية الشرطة وقوة من القوات الخاصة لمكافحة الارهاب "كوبرا".
ولم يتضح بعد ما إذا كان الشاب السوري البالغ من العمر 23 عاما هو الجاني الوحيد ويجري بحث عن شركاء محتملين، وتم استجواب شهود العيان أيضًا.
ووفقا للبيان "أصيب شخصان بجروح طفيفة، وشخصان بجروح خطيرة، وتوفي شاب يبلغ من العمر 14 عامًا في مكان الحادث".
وقام سائق توصيل طعام (42)، سوري أيضًا بمحاولة منع الجاني حيث اصطدم بسيارته بالمهاجم.

هذا المحتوى من

Asha

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