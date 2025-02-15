شولتس: من يريدنا أن نكون جزء من السلام بأوكرانيا فعليه إشراكنا في صنع القرار

وكالات

قالت وكالة "بلومبيرج" نقلا عن المستشار الألماني أولاف شواتس، السبت، إنه لن يكون من الممكن التوصل إلى حل على حساب الأوكرانيين.

وأكد شولتس، أن من يريد أن تكون أوروبا جزءا من السلام فعليه مناقشتها وإشراك قادتها في صنع القرار، مشيرا إلى أن أوروبا تنفق على أوكرانيا أكثر مما تنفقه واشنطن وعلى الجميع أن يحسب حساب الأوروبيين.

وأوضح شولتس، أن الاتحاد الأوروبي قوي بما يكفي لمواجهة أي تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية، معربا عن أمله في "التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الولايات المتحدة يجنبنا حربا تجارية".

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوج، السبت، إن أوروبا لن يكون لها مقعد في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين سعوا إلى طمأنة أوكرانيا بأنها ستكون حاضرة في المفاوضات مع روسيا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين، قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال لنظيره الأوكراني أندريه سيبيها إن واشنطن لا تنوي إبعاد كييف عن المحادثات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مسؤولين أوروبيين يصيغون ردا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاده أنه لتحقيق سلام بأوكرانيا فأنتم بحاجة لأوروبا.

وأكد مسؤولون، أنه قد لا يقر أي برلمان أوروبي نشر قوات بأوكرانيا إن لم تشارك أوروبا بصياغة السلام.