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مبعوث ترامب إلى أوكرانيا: أوروبا لن تكون حاضرة في محادثات السلام مع روسيا

11:31 م السبت 15 فبراير 2025

كيث كيلوج المبعوث الأمريكي لأوكرانيا

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وكالات
قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوج، السبت، إن أوروبا لن يكون لها مقعد في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين سعوا إلى طمأنة أوكرانيا بأنها ستكون حاضرة في المفاوضات مع روسيا.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين، قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال لنظيره الأوكراني أندريه سيبيها إن واشنطن لا تنوي إبعاد كييف عن المحادثات.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مسؤولين أوروبيين يصيغون ردا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاده أنه لتحقيق سلام بأوكرانيا فأنتم بحاجة لأوروبا.
وأكد مسؤولون، أنه قد لا يقر أي برلمان أوروبي نشر قوات بأوكرانيا إن لم تشارك أوروبا بصياغة السلام.

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كيث كيلوج أوكرانيا روسيا واشنطن أوروبا
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