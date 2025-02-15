مالي.. مقتل ما لا يقل عن 48 شخصًا بانهيار منجم للذهب

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، السبت، بمقتل ما لا يقل عن 48 شخصا بانهيار منجم للذهب في مالي.

وفي يناير 2024، قتل ما يزيد عن 70 شخصا في انهيار منجم للذهب بموقع تنقيب غربي مالي.

وحينذاك، قال مسؤولون، إن الحادث بدأ بحدوث اهتزازات أرضية بالتزامن مع وجود أكثر من 200 شخص بداخل المنجم، قبل انهياره الذي أسفر عن مقتل 73 شخصا.

لكن وزارة المناجم في مالي، أعلنت في بيانها مقتل عدد من المنقبين دون تحديد أعداد دقيقة.