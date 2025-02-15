إعلام عبري: تقديرات بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أيام

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سينسحب من لبنان خلال أيام تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن إسرائيل لا تزال تطالب بالسيطرة العسكرية على 5 نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، مؤكدة أن تل أبيب إسرائيل لا تستبعد تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن جهود استكمال المفاوضات والانسحاب تتماشى مع خطة إعادة سكان الشمال إلى منازلهم خلال أسبوعين.

كانت هيئة البث العبرية قالت، يوم الأربعاء الماضي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها.

وذكرت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وافقت على بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع بلبنان بعد التاريخ المتفق عليه للانسحاب.

من جانبها، أكدت الرئاسة اللبنانية في بيان، الأربعاء، أنه لا صحة لما بُث عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار لما بعد عيد الفطر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وقال إن قواته ستبقى على الأرض.

وتزامن ذلك مع مطالبة الرئيس اللبناني جوزيف عون دول الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان قبل 18 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن لبنان متمسك بحقه في استعادة كامل أراضيه وفق القرارات الدولية.

وفي تصريحه، شدد عون على ضرورة التزام إسرائيل بالمهلة المحددة للانسحاب من الأراضي اللبنانية، محذرًا من تداعيات أي مماطلة في تنفيذ هذه الخطوة.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في 18 فبراير الجاري، وفقًا للمهلة التي أعلنتها الولايات المتحدة في وقت سابق.

