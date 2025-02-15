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مسؤولون: الأوروبيون قد لا يقرّون نشر قوات بأوكرانيا حال عدم مشاركتهم بمفاوضات السلام

10:44 م السبت 15 فبراير 2025

الحرب في أوكرانيا

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، السبت، إن مسؤولين أمريكيين سعوا إلى طمأنة أوكرانيا بأنها ستكون حاضرة في المفاوضات مع روسيا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين، قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال لنظيره الأوكراني أندريه سيبيها إن واشنطن لا تنوي إبعاد كييف عن المحادثات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مسؤولين أوروبيين يصيغون ردا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاده أنه لتحقيق سلام بأوكرانيا فأنتم بحاجة لأوروبا.

وأكد مسؤولون، أنه قد لا يقر أي برلمان أوروبي نشر قوات بأوكرانيا إن لم تشارك أوروبا بصياغة السلام.

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