معاريف: الحكومة قررت مناقشة إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة قريبا

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصدر، اليوم السبت، إنه بعد مشاورات أمنية برئاسة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقرر مناقشة إدخال البيوت المتنقلة "الكرفانات" إلى غزة قريبا.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر مطلعة، قولها إن إسرائيل تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لتشمل دفعة تبادل إضافية.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان لإجراء عملية تبادل إضافية خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الضغط يهدف لإطلاق سراح الأسرى الستة الأحياء المشمولين بالمرحلة الأولى الأسبوع المقبل.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع، أن تل أبيب ستقبل إدخال البيوت المتنقلة لغزة إذا تم إطلاق سراح الأسرى الستة.

وأوضحت القناة 13، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث المبادرة مع قادة الأجهزة الأمنية، بينما سيبحث الكابينت المرحلة الثانية خلال أيام.