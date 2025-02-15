في أول زيارة للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وكالات

أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، اليوم السبت، وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وفق ما نقلته الخارجية الروسية، مؤكدة أن المكالمة تمت "بمبادرة من واشنطن".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية "أن الجانبين اتفقا على التعاون على تسوية الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط والمناطق الإقليمية، والبدء في التحضير للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب"، وفقا لقناة "آر تي عربي" الروسية.

وأشارت الخارجية إلى أن الوزيرين اتفقا على تنظيم لقاء للخبراء في المستقبل القريب للاتفاق على خطوات تزيل العقبات التي تعترض عمل البعثات الخارجية الروسية والأمريكية وبشكل متبادل.

وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف وروبيو اتفقا على ضرورة استعادة الحوار بين البلدين، الحوار القائم على الاحترام المتبادل، بالإضافة إلى الحفاظ على قناة اتصال لحل المشاكل المتراكمة في العلاقات الثنائية.

وشدد الجانبان على ضرورة مناقشة سبل وقف "النهج الذي بدأه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما" بشأن تصعيب ظروف عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في واشنطن.