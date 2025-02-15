مجموعة السبع تؤكد التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

واشنطن – (أ ش أ)

أكد وزراء خارجية مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى اليوم السبت -في بيان على هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن- التزامهم بتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن وزراء خارجية مجموعة السبع الممثلة في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي اجتمعوا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن لأول مرة تحت رئاسة كندا لعام 2025.

وناقش أعضاء مجموعة السبع الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وأكدوا التزامهم بالعمل معًا لتحقيق سلام دائم وأن تكون أوكرانيا قوية ومزدهرة، وأكدوا ضرورة تطوير ضمانات أمنية قوية لضمان عدم تجدد الحرب.

ورحب أعضاء مجموعة السبع بمناقشتهم اليوم مع أندريه سيبيها، وزير الخارجية الأوكراني، وأشاروا إلى المساهمة المهمة لمجموعة السبع في إنهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال التدابير التي تم تبنيها بموجب إعلان دعم مجموعة السبع لأوكرانيا، ودعم أوكرانيا ماليا من خلال استخدام الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن الأصول السيادية الروسية، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، من خلال تحديد سقوف لأسعار النفط والغاز، وجعل العقوبات ضد روسيا أكثر فعالية.

وأكد البيان أنه يجب أن تكون أي عقوبات جديدة بعد فبراير مرتبطة بما إذا كانت روسيا ستنخرط في جهود حقيقية وجادة لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا بشكل دائم ويمنح أوكرانيا الأمن والاستقرار على المدى الطويل كدولة ذات سيادة ومستقلة.

وأكد أعضاء مجموعة السبع دعمهم الثابت لأوكرانيا في الدفاع عن حريتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وناقش أعضاء مجموعة السبع القضايا السياسية والأمنية والإنسانية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا وإيران، والتزامهم بتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

وأكدوا أهمية تحقيق سلام إسرائيلي فلسطيني دائم، كما أكدوا دعمهم الكامل لتنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك الإفراج عن جميع الأسرى وتوسيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وأكد أعضاء مجموعة السبع دعمهم للجهود المستمرة من مصر وقطر والولايات المتحدة في مواصلة العمل من أجل وقف إطلاق النار الدائم.

ورحب أعضاء مجموعة السبع بنتائج المؤتمر الدولي حول سوريا الذي استضافته فرنسا في 13 فبراير 2025، وأعادوا تأكيد التزامهم المشترك تجاه الشعب السوري ودعمهم لعملية الانتقال السياسي الشاملة، بروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما رحبوا بالتطورات الإيجابية في لبنان، بما في ذلك انتخاب الرئيس جوزيف عون مؤخرا، وتعيين نواف سلام رئيسًا للوزراء، وتشكيل حكومة جديدة، وأكدوا التزامهم باستقرار وسيادة وسلامة أراضي كلا البلدين.

وأعرب أعضاء مجموعة السبع عن قلقهم البالغ بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وأعادوا تأكيد التزامهم بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وطالبوا كوريا الشمالية بالتخلي عن جميع أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأي أسلحة دمار شامل أخرى وبرامج الصواريخ الباليستية بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها وفقًا لجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

كما ناقش أعضاء مجموعة السبع الأوضاع العاجلة للنزاع وعدم الاستقرار في أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وهايتي وفنزويلا.