مسؤول إسرائيلي: التصريحات الحالية لا تدل على أن إعادة الأسرى تحظى بأولوية

وكالات

أكدت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول سابق بفريق التفاوض الإسرائيلي، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال كانت تعلم ظروف أسراها في غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن الحكومة أدركت أن الانسحاب من محور نتساريم وسط قطاع غزة مطلب أساسي لحماس وعليها دفع الثمن، مؤكدا أنه كان يمكن إنقاذ مزيد من الأسرى بالتفاوض لكن حكومة نتنياهو كانت تفوت الفرص.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن المماطلة في التوصل لصفقة تبادل أدت لدفع ثمن من حياة الأسرى، لافتا إلى أنه لا يوجد تصريح واضح يدل على أن هدف إعادة الأسرى يحظى بأولوية.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يعطي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة وهذا مقلق.