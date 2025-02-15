إعلان

مسؤول إسرائيلي: التصريحات الحالية لا تدل على أن إعادة الأسرى تحظى بأولوية

09:53 م السبت 15 فبراير 2025

صفقة تبادل الأسرى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكدت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول سابق بفريق التفاوض الإسرائيلي، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال كانت تعلم ظروف أسراها في غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن الحكومة أدركت أن الانسحاب من محور نتساريم وسط قطاع غزة مطلب أساسي لحماس وعليها دفع الثمن، مؤكدا أنه كان يمكن إنقاذ مزيد من الأسرى بالتفاوض لكن حكومة نتنياهو كانت تفوت الفرص.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن المماطلة في التوصل لصفقة تبادل أدت لدفع ثمن من حياة الأسرى، لافتا إلى أنه لا يوجد تصريح واضح يدل على أن هدف إعادة الأسرى يحظى بأولوية.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يعطي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة وهذا مقلق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفقة تبادل الأسرى غزة صفقة غزة قطاع غزة حماس محور نتساريم نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انتهت المهلة ولم يفرج عن جميع الأسرى.. ماذا فعل ترامب بعد تسليم حماس 3 محتجزين فقط؟
موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية