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وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله لن يكون له وجود إذا أُطلقت مسيّرات من لبنان

09:43 م السبت 15 فبراير 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إنه في حال تم إطلاق طائرات مسيرة من لبنان فلن يكون هناك وجود لحزب الله.

وأوضح كاتس، أن إطلاق الطائرات المسيرة يعتبر تجاوزا للخط الأحمر وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد كاتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر وسيدافع عن أمن سكان الجليل.

في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، بأن الطيران المسيّر الإسرائيلي حلّق بكثافة في أجواء بيروت وضواحيها.

وأشارت إلى أن مسيّرات إسرائيلية حلقت بشكل مكثف ولافت في أجواء بلدات الدوير، وجيشيت، ومرج حاروف، وتول، وعبا، في النبطية، على علو منخفض.

وفي السياق، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتي نسف لعدد من المنازل في بلدة يارون بقضاء بنت حبيل.

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