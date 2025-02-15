جنوب إفريقيا: العقوبات الأمريكية الأخيرة لا تراعي مصالحنا ولا مصالح واشنطن

وكالات

قال وزير الخارجية الجنوب إفريقي رونالد لامولا، اليوم السبت، إن امتلاك الأراضي في جنوب إفريقيا ما زال وفق قوانين التمييز العنصري.

وأكد لامولا على أن العقوبات الأمريكية الأخيرة لا تراعي مصالح جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

وأعرب مئات البيض في جنوب أفريقيا عن دعمهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، حيث احتشدوا عند السفارة الأمريكية في بريتوريا، وزعموا أنهم ضحايا العنصرية من جانب حكومة جنوب أفريقيا.

ورفع المتظاهرون اللافتات كتب عليها "الحمدلله على الرئيس ترامب"، وعرضوا رسائل أخرى تنتقد ما يرونها قوانين عنصرية وضعتها الحكومة الجنوب أفريقية، وتمييزية ضد الأقلية البيضاء.

وينتمي كثير من المتظاهرين للأفريكان، الذين ركز عليهم ترامب في أمر تنفيذي قبل أسبوع، والذي قطع بموجبه المعونة والمساعدة للحكومة الجنوب أفريقية التي يقودها السود.

وقال ترامب في الأمر التنفيذي إنه يتم استهداف الأفريكان في جنوب أفريقيا، الذين ينحدرون من المستوطنين الاستعماريين الهولنديين في الأساس، بقانون جديد يسمح للحكومة بمصادرة الأراضي الخاصة.

ونفت حكومة جنوب أفريقيا أن القانون الجديد يتعلق بالعرقية، وقالت إن مزاعم ترامب بشأن الحكومة والقانون مليئة بالتضليل والتشويه.

وقال ترامب إن الأراضي تُصادر من الأفريكان في حين أن ذلك لم يحدث بموجب القانون.

ومررت جنوب أفريقيا مؤخرا قانونا يسمح بمصادرة الأراضي من أجل المصلحة العامة لتصحيح الظلم الذي وقع خلال نظام الفصل العنصري في الفترة من 1948 وحتى 1994.

وتقول حكومة جنوب أفريقيا إن قانون الأراضي يهدف إلى التصدي بشكل عادل لعدم المساواة المتمثلة في أن أغلبية الأراضي الزراعية في جنوب أفريقيا مملوكة لبيض، رغم أنهم لا يشكلون إلا 7% من التعداد السكاني للبلاد.