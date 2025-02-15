وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان هاتفيًا حل المشاكل بين البلدين

وكالات

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي ماركو روبيو بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضافت الخارجية أن لافروف و روبيو اتفقا على الحفاظ على قناة اتصال لحل المشاكل بين روسيا والولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاتصال في ظل الحديث عن لقاء مرتقب بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وروسيا خلال أيام في السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت به وكالة "بلومبيرج" للأنباء، اليوم السبت.

وكان ترامب قال، الأربعاء الماضي، إنه طلب من وزير خارجيته ماركو روبيو ومديرة الاستخبارات ومستشار الأمن القومي قيادة المفاوضات لإنهاء الحرب بأوكرانيا التي يشعر أنها ستنجح.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على بدء عمل فرق التفاوض الخاصة بأوكرانيا و"سنبدأ التواصل مع الرئيس زيلنسكي لإبلاغه".