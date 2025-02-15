البث العبرية: الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة

وكالات

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مناقشة مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت البث العبرية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لإسرائيل مساء السبت ستركز على ضرورة بدء بحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن فريق المفاوضات ومسؤولو الأمن يرون ضرورة إكمال المرحلة الأولى من الصفقة، ويطالبون ببدء مفاوضات المرحلة الثانية كي لا ينهار الاتفاق.

كما نقلت القناة العبرية ذاتها عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن إسرائيل تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لتشمل دفعة تبادل إضافية.

وكانت القناة 13 العبرية، قد ذكرت أن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان لإجراء عملية تبادل إضافية خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الضغط يهدف لإطلاق سراح الأسرى الستة الأحياء المشمولين بالمرحلة الأولى الأسبوع المقبل.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع، أن تل أبيب ستقبل إدخال البيوت المتنقلة لغزة إذا تم إطلاق سراح الأسرى الستة.

وأوضحت القناة 13، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث المبادرة مع قادة الأجهزة الأمنية، بينما سيبحث الكابينت المرحلة الثانية خلال أيام.