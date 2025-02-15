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مقتل شخص وإصابة أخرين في عملية طعن بالنمسا

09:02 م السبت 15 فبراير 2025

شرطة النمسا

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وكالات

أفادت وكالة فرانس برس للأنباء (أ ف ب)، بمقتل شخصًا وإصابة 4 أخرين في عملية طعن بالنمسا.

وذكرت وسائل إعلام غربية، مقتل فتى يبلغ من العمر 14 عامًا وإصابة 4 آخرين بعد تعرضهم للطعن خلال هجوم بالسكين في النمسا، وأوضحت التقارير أن مشتبهًا به يبلغ من العمر 23 عامًا هاجم عدة أشخاص في أحد شوارع فيلاخ.

وفي السياق ذاته، وقع حادث طعن، أمس الجمعة، باستخدام السكين في حي ليهن بمدينة سالزبورج النمساوية، في واقعتين منفصلتين، أسفرتا عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، وفي إحدى الحوادث، تعرض رجل للطعن باستخدام سكين كبير في شقة سكنية، وفي حادث آخر، تم طعن رجل آخر في الشارع بعد بضع ساعات فقط.

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