جنوب إفريقيا: الاتحاد الإفريقي والقارة متحدان في التمسك بحل الدولتين

وكالات

قال وزير الخارجية الجنوب إفريقي رونالد لامولا، اليوم السبت، إن الاتحاد الإفريقي والقارة متحدان في ما يخص الحرب بغزة في التمسك بحل الدولتين.

وأكد لامولا في تصريحات لقناة الجزيرة"، أنه يجب أن يكون هناك حوار سلمي من أجل التوصل لحل الدولتين.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، اتخذت جنوب إفريقيا موقفا داعما للقضية الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، فضلا عن دعواها أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال بتهم التورط في جرائم حرب.